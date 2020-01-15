Телеведущая в прямом эфире узнала об убийстве брата и смогла продолжить передачу (Видео)

Телеведущей Сахар Аббас Джамиль в прямом эфире передачи "Решать вам" на иорданском канале Dijlah TV сообщили о смерти старшего брата, иракского генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля, но она сумела не расплакаться и продолжить эфир. Фрагмент эфира выложили на YouTube. Журналистка попросила у зрителей прощения за свой грустный вид. "Базовый принцип работы журналиста - умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей, но мне только что сообщили, что погиб мой старший брат", - сказала журналистка. "Мы продолжим передачу в интересах истины и будем освещать все, что происходит в Ираке", - добавила она. Брат ведущей был летчиком ВВС Ирака. Он погиб в результате ракетного обстрела базы Аль-Балад под Багдадом 12 января, на которой расквартированы американские военные. Как сообщалось, 12 января иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Сообщалось, что ранения получили четыре иракца.