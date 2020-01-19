Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Новости мира:Тегеран может существенно пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за якобы роста давления со стороны ЕС.

Иран пересмотрит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если сочтет, что европейские страны «нечестно» используют механизм урегулирования споров по ядерному соглашению 2015 года.

Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает AFP.

"Мы четко заявляем, что если Европа по любой причине использует статью 37 ядерного соглашения нечестно, Иран серьезно пересмотрит сотрудничестве с агентством (МАГАТЭ - ред.)", - сказал Лариджани.

Как сообщалось, на прошлой неделе Германия, Франция и Великобритания как страны-подписанты заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном запустили механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Высокий представитель ЕС, который является координатором ядерного соглашения с Ираном, выразил надежду, что в результате дипломатических усилий стороны-участницы смогут сохранить эту договоренность.