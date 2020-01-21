Иран обнародовал отчет расследования катастрофы украинского самолета

Новости мира:Иран готов предоставить доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ совместной группе экспертов на месте авиакатастрофы.

Украинский пассажирский самолет, который потерпел крушение близ Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля – воздух" малого радиуса действия. Об этом говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg. Согласно отчету, это были ракеты Tor-M1.

Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов, отмечает организация. Воздушное судно исчезло с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.

«Черные ящики», говорится в сообщении, являются «одними из самых передовых в своем классе в мире», а у Ирана нет средств для их декодирования. В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались предоставить Ирану необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков».

Как сообщалось, самолет Международных авиалиний Украины потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Но 11 января Иран заявил, что украинский самолет был случайно сбит военными.

17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран готов предоставить доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ совместной группе экспертов на месте авиакатастрофы, а затем передать их украинской стороне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов позже отметил, что переговоры относительно возврата в Украину бортовых самописцев сбитого в Иране пассажирского самолета сложные и напряженные.