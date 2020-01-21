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Напряжение на Ближнем Востоке: Южная Корея отправит военных в Ормузский пролив

Напряжение на Ближнем Востоке: Южная Корея отправит военных в Ормузский пролив
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Южная Корея самостоятельно направит военных подразделения "Чхонхэ" в Ормузский пролив.

Южная Корея направит военных в Ормузский пролив, расширив зону деятельности своего антипиратского подразделения "Чхонхэ", объявило во вторник министерство обороны страны.

"Учитывая сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, правительство приняло решение временно расширить сферу деятельности подразделения "Чхонхэ" с целью обеспечения безопасности наших граждан и свободы судоходства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данные силы не присоединятся к возглавляемой США коалиции, а будут действовать самостоятельно.

19 июля прошлого года Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

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Инцидент с судном Stena Impero произошел после того, как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге оба танкера были освобождены. Однако США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

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США, Иран, Южная Корея, Ормузский пролив, Чхонхэ.
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