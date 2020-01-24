"Действительно сработает": у Трампа есть мирный план для Ближнего Востока

Новости мира:Дональд Трамп анонсировал мирный план для Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта.

Об этом он сообщил журналистам перед вылетом на встречу Республиканской партии во Флориде, сообщает АР.

"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он, вероятно, выпустит свой долгожданный мирный план для Ближнего Востока в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет произраильским, Белый дом выпустит его на следующей неделе незадолго до встречи Трампа с премьер-министром Израиля и его политическим конкурентом Бенни Ганцем.

По словам президента США, Палестина скорее всего поначалу негативно отреагирует на этот план, но он "пойдет им на пользу". "Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - подчеркнул президент США.

Речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который Белы дом под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера разрабатывает уже более трех лет.