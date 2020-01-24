Скачать
Пятница, 24.01.2020
Зеленский обсудил "политический диалог" с президентом Израиля
Зеленский обсудил "политический диалог" с президентом Израиля
Сегодня в Украине День внешней разведки
Сегодня в Украине День внешней разведки
Хирн назвал дату и место боя Усик - Чисора
Хирн назвал дату и место боя Усик - Чисора
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января

"Действительно сработает": у Трампа есть мирный план для Ближнего Востока

"Действительно сработает": у Трампа есть мирный план для Ближнего Востока
11:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп анонсировал мирный план для Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта.

Об этом он сообщил журналистам перед вылетом на встречу Республиканской партии во Флориде, сообщает АР.

"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он, вероятно, выпустит свой долгожданный мирный план для Ближнего Востока в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет произраильским, Белый дом выпустит его на следующей неделе незадолго до встречи Трампа с премьер-министром Израиля и его политическим конкурентом Бенни Ганцем.

США расширили санкционные списки по Ирану

По словам президента США, Палестина скорее всего поначалу негативно отреагирует на этот план, но он "пойдет им на пользу". "Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - подчеркнул президент США.

Речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который Белы дом под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера разрабатывает уже более трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Иран, Ирак, Ближний Восток, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
03 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
04 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
05 Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Курс валют 24 января: гривна теряет позиции
Курс валют 24 января: гривна теряет позиции
Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине
Коболев анонсировал снижение цены на газ
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь