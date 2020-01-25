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Глава МИД Канады: Иран прислушивается к пожеланиям родственников жертв авиакатастрофы МАУ

Глава МИД Канады: Иран прислушивается к пожеланиям родственников жертв авиакатастрофы МАУ
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань: К пожеланиям родственников жертв авиакатастрофы МАУ относятся с уважением.

Иранские власти придерживаются пожеланий родственников жертв авиакатастрофы МАУ вблизи Тегерана.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"По имеющейся у меня информации от наших консулов, которые непосредственно работают с семьями 57 погибших граждан и 28 постоянных жителей Канады, к пожеланиям родственников относятся с уважением", - сказал Шампань.

Он отметил, что очень серьезно относится к сообщениям об обратном.

"Каждый раз, когда я слышу подозрения о якобы неуважении к пожеланиям членов семьи жертв, мы очень серьезно к ним относимся и расследуем усилиями собственной команды в Иране и иранских властей", - отметил министр.

Напоминаем, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Тела двух погибших канадцев уже были доставлены в Канаду и правительство находится в процессе репатриации еще 13 тел. 61 гражданин и постоянный житель Канады уже были похоронены в Иране, в соответствии с пожеланиями родственников.

Иран не признает двойное гражданство, что затрудняет переговоры о репатриации тел.

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Авиакатастрофа, Иран, Канада, МАУ.
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