В аэропорту Тегерана экстренно сел самолет

Новости мира:В Тегеране экстренно сел самолет компании Iran Air.

Самолет компании Iran Air, который готовился к перелету из столицы Ирана в турецкий Стамбул, пошел на аварийную посадку через несколько минут после взлета.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад. Причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

Как передает агентство Tansim, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Их количество не уточняется.

Как сообщалось, самолет Международных авиалиний Украины потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.