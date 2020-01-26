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Совет Ирана для Трампа: Обращайте внимание на факты, а не на газеты

Совет Ирана для Трампа: Обращайте внимание на факты, а не на газеты
09:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В МИД Ирана посоветовали Дональду Трампу, во время принятия решений, опираться на факты, а не на газетные заголовки.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу формировать свои решения и комментарии относительно внешнеполитических проблем на фактах, а не заголовках СМИ. Об этом Зариф написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"(Президенту США) Дональду Трампу стоит основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках (телеканала) Fox News или переводчиков с персидского языка", — написал Зариф.

Это заявление прозвучало в ответ на слова Трампа о том, что США не поддерживают призыв Ирана к проведению переговоров после снятия американских санкций.

Ликвидация Сулеймани: Иран допускает возможность переговоров с США

К сообщению Зариф прикрепил отрывок из англоязычной версии интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в пятницу, в котором иранский глава МИД не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели Касема Сулеймани, который был убит в результате удара беспилотника США.

В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорта города Эрбиле.

Напомним, в МИД Ирана рассказали, что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме.

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Все по теме:

США, Иран, Дональд Трамп, МИД Ирана, Мохаммад Джавад Зариф.
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