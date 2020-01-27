Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюш"

Новости мира:Пять ракет с установки типа "Катюша" упали у посольства США в Багдаде.

Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде, сообщил телеканал "Курдистан 24".

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения.

В свою очередь исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".