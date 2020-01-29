Хаменеи: "Сделка века" США никогда не будет претворена в жизнь

Новости мира:Лилер Ирана уверен, что план США по ближневосточному урегулированию так и останется на бумаге.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи убежден, что план США по ближневосточному урегулированию так и останется на бумаге.

"Милостью Божьей и к смущению американских политиков, сатанинская бесчестная политика США в отношении палестинцев - так называемая "сделка века" - никогда не даст плодов. Они (США - ред.) говорят глупо и опрометчиво об иудаизации Иерусалима, о том, что он (этот город - ред.) должен принадлежать евреям", - написал Хаменеи в Twitter в среду.

Он пообещал, что проблема палестинцев забыта не будет, а все мусульманские страны встанут на защиту палестинского народа и "не позволят так называемой "сделке века" воплотиться в жизнь".

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, предложенная США, является "кошмаром для региона и всего мира".

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.