В столице Афганистана произошел взрыв: погибли двое людей

Новости мира:В результате взрыва в Афганистане погибли два человека.

В результате подрыва взрывного устройства в столице Афганистана погибли двое людей, еще один получил ранения.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на слова представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими.

“Двое человек погибли и еще один пострадал в результате взрыва размещенной в ручной тележке бомбы на западе Кабула, столицы Афганистана”, - говорится в сообщении.

По словам Рахими, террористы заложили взрывное устройство в тележку и привели его в действие в районе Фазил Бега.

“Чиновники не назвали жертв, пообещав поделиться информацией со СМИ после завершения расследования”, - говорится в материале.

Напоминаем, в понедельник, 27 января, талибы взяли на себя ответственность за падение американского военного самолета над провинцией Газни в Афганистане.