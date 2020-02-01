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Аббас о "плане Трампа": Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим

Аббас о "плане Трампа": Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ. Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас.

Он имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию. Он предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль.

План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины

А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

Все ведущие палестинские движения отвергли данную инициативу.

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США, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас.
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