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СМИ: ВС США усиливают присутствие в Сирии

СМИ: ВС США усиливают присутствие в Сирии
08:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американцы расширяют две военные базы в зонах нефтяных месторождении Сирии.

Военные США, дислоцированные в Сирии, усиливают присутствие в районе нефтяных месторождений.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на местные источники.

"Крупнейшая военная база США расположена в районе нефтяного месторождения "Омар", а вторая по величине база "Таль Байдар" - на северо-западе провинции Хасеке. В район нефтяного месторождения "Омар" переброшена рабочая техника, а в рамках усилий по расширению территории базы "Таль Байдар" американские силы приобрели территорию недалеко от базы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по расширению территорий баз проводятся при поддержке курдских сил, действующих в регионе.

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Анадолу напоминает, что в прошлом месяце военнослужащие США, дислоцированные в районах, подконтрольных курдам, четыре раза пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" на северо-востоке провинции Хасеке (Эль-Хасака).

По данным агентства, на сегодня американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах в сирийских провинциях Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.

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Сирия, США, ВС США.
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