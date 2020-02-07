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Саудовская Аравия запретила своим гражданам поездки в Китай

Саудовская Аравия запретила своим гражданам поездки в Китай
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Саудовская Аравия ввела запрет на посещение Китая для своих граждан.

Правительство Саудовской Аравии ввело запрет на поездки своих граждан в Китай из-за нового коронавируса.

Об этом сообщает саудовское информагентство SPA.

«Главное управление по вопросам паспортов объявило о прекращении поездок граждан и эмигрантов в Китайскую Народную Республику в рамках внедрения медико-санитарных процедур, принятых в Королевстве Саудовская Аравия для предотвращения нового коронавируса», - говорится в сообщении.

Те, кто нарушат ограничительные меры, будут привлечены к ответственности. Иностранцам, которые имеют статус резидента Саудовской Аравии и которые поедут в Китай, не позволят потом вернуться в Королевство.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

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Китай, Саудовская Аравия, Коронавирус.
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