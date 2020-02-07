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В Сирии авиация снова нанесла удары по Идлибу: 15 жертв

В Сирии авиация снова нанесла удары по Идлибу: 15 жертв
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Сирии, в Идлибской зоне деэскалации жертвами атак авиации режима Башара Асада и ВКС России в течение дня 6 февраля стали 15 мирных жителей.

Жертвами атак авиации режима Башара Асада и ВКС России в идлибской зоне деэскалации в течение дня стали 15 мирных жителей. Об этом сообщает Anadolu.

"Как сообщают источники в сирийской оппозиции, налеты российских военных самолетов унесли жизни 8 мирных жителей", - говорится в сообщении.

По данным Управления гражданской обороны ("Белые каски"), в результате обстрела сухопутных войск и авиации дамасского режима погибли еще 7 гражданских лиц.

Отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов.

Тем временем командование Вооруженных сил Турции продолжает переброску военной техники в идлибскую зону деэскалации. В четверг колонна фур с 20 танками направилась из южной турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии.

СМИ: Войска Асада захватили еще один город в Идлибе

Напомним: в сентябре 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб, ВКС России.
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