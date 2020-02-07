В Сирии авиация снова нанесла удары по Идлибу: 15 жертв

Жертвами атак авиации режима Башара Асада и ВКС России в идлибской зоне деэскалации в течение дня стали 15 мирных жителей. Об этом сообщает Anadolu.
"Как сообщают источники в сирийской оппозиции, налеты российских военных самолетов унесли жизни 8 мирных жителей", - говорится в сообщении.
По данным Управления гражданской обороны ("Белые каски"), в результате обстрела сухопутных войск и авиации дамасского режима погибли еще 7 гражданских лиц.
Отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов.
Тем временем командование Вооруженных сил Турции продолжает переброску военной техники в идлибскую зону деэскалации. В четверг колонна фур с 20 танками направилась из южной турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии.
Напомним: в сентябре 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.