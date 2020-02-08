РФ и Асад продолжают обстрелы Идлиба: за месяц погибли почти 200 мирных жителей

Новости мира:С 12 января в Идлибе жертвами обстрелов со стороны сил Асада и РФ стали 183 мирных жителя.

В Идлибской зоне деэскалации с 12 января 2020 года по сегодняшний день жертвами обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада и ВКС России стали 183 мирных жителя, в том числе, 52 ребенка и 30 женщин.

Об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной сети (SNHR), обнародованном в субботу восьмого февраля.

Непосредственно в результате бомбежек российской авиации в населенных пунктах северо-запада Сирии почти за месяц скончались 115 человек, в том числе 40 детей и 23 женщины.

По данным SNHR, за отчетный период в зоне деэскалации артиллерийским и воздушным ударам подверглись 5 медучреждений, 14 школ и 13 пунктов сил гражданской обороны ("Белые каски").

После 17 сентября 2018 года, когда Турция и Россия достигли Сочинских договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, на северо-западе Сирии было убито более 1800 мирных жителей.