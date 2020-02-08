Решение ОПЕК: Иран готов сократить добычу нефти

Новости мира:Иран поддержит решение ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что если ОПЕК примет решение сократить добычу нефти, то Тегеран поддержит эту инициативу, сообщает информагентство SHANA.

Министр нефти Ирана прокомментировал журналистам желание Технического комитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

"Иран поддержит решение о сокращении добычи нефти, согласованное большинством стран-членов (ОПЕК)",- сказал Зангане.

5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК и ОПЕК+ приняли решение сократить объемы добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.