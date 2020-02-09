Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии

Иран вновь не смог вывести на орбиту спутник зондирования Земли

Иран вновь не смог вывести на орбиту спутник зондирования Земли
22:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Ирану опять не удалось вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Зафар"

После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, вновь не смог вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Зафар".

Как заявил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту, пишет DW.

Ожидалось, что "Зафар" совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки. В целом, в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий.

Однако предыдущие запуски вызвали международную критику. В Израиле и США предполагают, что космическая программа Ирана может служить целям разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Иран, Zafar.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes
05 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке (Фото и видео)
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке
В Днипре в общежитии произошел пожар, пять человек попало в больницу
В Днипре в общежитии произошел пожар: пять пострадавших (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь