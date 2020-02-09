Иран вновь не смог вывести на орбиту спутник зондирования Земли

Новости мира:Ирану опять не удалось вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Зафар"

После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, вновь не смог вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Зафар".

Как заявил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту, пишет DW.

Ожидалось, что "Зафар" совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки. В целом, в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий.

Однако предыдущие запуски вызвали международную критику. В Израиле и США предполагают, что космическая программа Ирана может служить целям разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.