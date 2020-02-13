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В Саудовской Аравии нашли положительные элементы в "сделке века" Трампа

В Саудовской Аравии нашли положительные элементы в "сделке века" Трампа
22:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам: Есть и положительные элементы в мирном плане Трампа.

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель Аль-Джубейр в четверг указал на наличие позитивных элементов в плане палестино-израильского урегулирования администрации США, сообщает The Times of Israel.

"Есть и положительные элементы в мирном плане Трампа. Эти элементы могут заложить основу для переговоров между двумя сторонами", - сказал он в ходе визита в Румынию.

Тем не менее, отметил он, "палестинцы отвергли этот план и дали четко понять, что он не отвечает их требованиям".

Также Аль-Джубейр подчеркнул, что "наш долг - поддержать палестинцев".

В январе президент США Дональд Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке. План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

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Все по теме:

США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Адель аль-Джубейр.
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