Отпуск отменяется: коронавирус добрался до Египта

В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 в стране.
Об этом сообщает египетское министерство здравоохранения.
Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".
Стоит отметить, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.
Напомним, Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.