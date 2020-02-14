Отпуск отменяется: коронавирус добрался до Египта

Новости мира:В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 в стране.

Об этом сообщает египетское министерство здравоохранения.

Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".

Стоит отметить, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.

Напомним, Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.