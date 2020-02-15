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Глава иранского МИД: Иран и США стояли на пороге войны

Глава иранского МИД: Иран и США стояли на пороге войны
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран и США стояли на пороге войны в результате ликвидации Соединенными Штатами иранского военачальника.

После убийства США командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани Иран и Соединенные штаты стояли на пороге войны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC News.

"К сожалению, Соединенные Штаты, основываясь на дезинформации, поступая невежественно и высокомерно, сконцентрировались на курсе, который привел регион очень близко к краю пропасти. Мы были очень близки к войне", - сказал Зариф.

Зариф сообщил, что в разгар кризиса в январе после ликвидации Сулеймани госсекретарь США Майк Помпео написал Ирану "крайне неуместное письмо", на которое Иран дал четкий ответ.

Письмо Помпео содержало "угрозы", сказал Зариф, добавив, что повторять то, что в нем было написано, ниже его достоинства.

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"Пусть он (Помпео - ред.) сам скажет, что написал в этом письме", - сказал глава иранского МИД, и добавил, что ответ Тегерана был "не таким невежливым", как послание американского госсекретаря.

На вопрос о риске непреднамеренной войны Зариф ответил: "Соединенные Штаты нанесли удар не в том месте, не в то время, и это имеет последствия. Но мы, как и Соединенные Штаты, не можем контролировать последствия. Я имею в виду, что люди несут ответственность за последствия своих действий, и я думаю, что те, кто все инициировал, должны отступить".

Напомним, Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. 

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США, Иран, Мохаммад Джавад Зариф, Касем Сулеймани, Убийство Сулеймани.
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