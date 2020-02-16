В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков

Новости мира:В провинции Идлиб были ликвидированы около сотни проиранских боевиков.

За последние дни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии были ликвидированы около сотни боевиков из проиранских группировок, активно поддерживающих режим Асада.

Об этом информирует Анадолу.

«По информации местных источников, в Идлибе ликвидированы 100 боевиков из проиранских группировок. Тела погибших и раненые из рядов боевиков были доставлены 13-14 февраля в Дейр-эз-Зор. Сирийские граждане похоронены в районе Альбу-Камал, тела иностранных террористов отправлены в Ирак», - говорится в сообщении.

Отмечается, что провинция Дейр-эз-Зор, граничащая с Ираком, является стратегически важной ввиду близости к трассе, которая соединяет Иран с Ливаном. Кроме того, здесь проходят трубопроводы из Ирака и Иордании.

В ноябре 2017 года западные районы Дейр-эз-Зора при поддержке проиранских группировок и России перешли под контроль армии режима Башара Асада, напоминает агентство.

Как сообщалось, 15 февраля в Идлибскую зону деэскалации проследовала колонна БТР с бойцами сил специального назначения Турции.

В район турецких наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы.