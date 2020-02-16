Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Канада намерена обновить соглашение о свободной торговле с Украиной
Канада намерена обновить соглашение о свободной торговле с Украиной
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)
OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)

В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков

В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В провинции Идлиб были ликвидированы около сотни проиранских боевиков.

За последние дни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии были ликвидированы около сотни боевиков из проиранских группировок, активно поддерживающих режим Асада.

Об этом информирует Анадолу.

«По информации местных источников, в Идлибе ликвидированы 100 боевиков из проиранских группировок. Тела погибших и раненые из рядов боевиков были доставлены 13-14 февраля в Дейр-эз-Зор. Сирийские граждане похоронены в районе Альбу-Камал, тела иностранных террористов отправлены в Ирак», - говорится в сообщении.

Отмечается, что провинция Дейр-эз-Зор, граничащая с Ираком, является стратегически важной ввиду близости к трассе, которая соединяет Иран с Ливаном. Кроме того, здесь проходят трубопроводы из Ирака и Иордании.

В ноябре 2017 года западные районы Дейр-эз-Зора при поддержке проиранских группировок и России перешли под контроль армии режима Башара Асада, напоминает агентство.

Как сообщалось, 15 февраля в Идлибскую зону деэскалации проследовала колонна БТР с бойцами сил специального назначения Турции.

В район турецких наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Боевики, Идлиб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
04 Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
05 Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США вновь отложили санкции против Huawei
США вновь отложили санкции против Huawei
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь