Авиаудар по Йемену: погибли десятки гражданских

Новости мира:В результате авиаударов в Йемене погибли более 30 гражданских.

На севере Йемена в результате авиаудара погибли более 30 гражданских лиц.

Об этом сообщает Independent.ie.

"В результате авиаудара погибли более 30 мирных жителей в горной провинции на севере Йемена, заявили в гуманитарной миссии ООН в стране, назвав атаку шокирующей", - говорится в сообщении.

Йеменские повстанцы, известные как хуситы, обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в нанесении авиаударов после того, как они сбили военный самолет просаудовской коалиции.

Координатор гуманитарных вопросов ООН по Йемену Лиза Гранде заявила, что "страшные авиаудары" в районе Аль-Маслуб убили не менее 31 гражданских, еще 12 получили ранения.

Как известно, коалиция под руководством Саудовской Аравии борется с повстанческим движением хуситов в Йемене с 2015 года. Коалиция вмешалась после того, как хуситы вытеснили международно признанное правительство из столицы страны Саны.