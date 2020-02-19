Смертельный коронавирус добрался до Ирана

Правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране.
Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Кияноуша Джаханпура.
"Два подтвержденных случая были обнаружены в центральной провинции Кум", - говорится в сообщении.
Имена пациентов и подробности о том, как они заразились, не раскрываются.
Как известно, по состоянию на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более двух тысяч человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.