На северо-западе Сирии погибли двое турецких военных, пятеро раненых

Новости мира:В результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных.

В Идлибе в результате авиаатаки погибли два военнослужащих Вооруженных сил Турции.

Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вследствие воздушной атаки по нашим подразделениям в провинции Идлиб, несмотря на режим прекращения огня, двое наших героев, друзья по оружию, погибли, 5 получили ранения", - отметили в министерстве.

Кроме того, министерство сообщило, что из разных источников поступила информация об уничтожении около 50 боевиков режима, 5 танков, 2 БТР, 2 военных автомобилей и 1 артустановки.

Как сообщают СМИ, турецкая армия начала военную операцию в сирийской провинции Идлиб. На данный момент официально о начале операции в Анкаре еще не заявили.