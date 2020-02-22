Коронавирус в Иране: Медики зафиксировали новые случаи смерти от болезни

Новости мира:В Иране от коронавируса скончался еще один человек, и более 10 заразились.

Власти Ирана сообщили о 10 новых выявленных зараженных коронавирусом COVID-19 людях, один из которых умер, в результате чего общее количество смертей в Исламской Республике достигло пяти, а количество инфицированных - 28, передвет Al Jazeera.

"У нас есть 10 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Один из новых больных, к сожалению, умер", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур по государственному телевидению.

Он отметил, что восемь из десяти новых пациентов были госпитализированы в Куме, двое - в Тегеране.