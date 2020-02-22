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Вирус в ОАЭ: Медики зафиксировали новые случаи заражения

Вирус в ОАЭ: Медики зафиксировали новые случаи заражения
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ОАЭ у супругов из Ирана подтвердилось наличие коронавируса, так количество зараженных по стране возросло до 13.

У супругов из Ирана в ОАЭ обнаружили коронавирус, таким образом всего в стране количество случаев заболевания COVID-19 выросло до 13.

Об этом информирует The National.

"Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило два новых случая коронавируса в субботу, в результате чего общее количество зараженных возросло до 13", - говорится в сообщении.

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У иранского туриста, 70-ти лет, и его жены, 64-х лет, тест на коронавирус оказался положительным. 

Мужчина уже находился в реанимации по состоянию на субботу, заявили чиновники Министерства здравоохранения.

В пятницу вечером в ОАЭ были подтверждены еще два случая - гражданин Филиппин, 34 года, и еще одного туриста из Бангладеш, 39 лет. 

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Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 22 февраля зарегистрировано 77661 случай заболевания коронавируса COVID-19, из них 2360 (3,0%) закончились смертью, в то же время 20925 (26,9%) человек выздоровели. 82% всех случаев зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй; за пределами Китая зафиксировано 1267 случаев в 27 странах мира. 

В странах Европы зарегистрировано 64 случая: Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 20; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю.

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ОАЭ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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