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В Багдаде снова произошла серия терактов: пострадали 17 человек

В Багдаде снова произошла серия терактов: пострадали 17 человек
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В столице Ирака произошел ряд взрывов: по меньшей мере 17 человек ранены.

В Багдаде произошел ряд взрывов, в результате чего ранения получили по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

"По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрывов", - сообщил корреспондент информагентства.

Отмечается, что взрывчатка сработала в различных районах Багдада. Было приведено в действие 7 взрывных устройств.

На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.

Ранее сообщалось, что в центре пакистанского города Кетта (провинция Белуджистан) террорист-смертник подорвал себя вблизи места, где проводился митинг исламистов, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.

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Теракт, Ирак, Багдад.
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