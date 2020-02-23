В Багдаде снова произошла серия терактов: пострадали 17 человек

В Багдаде произошел ряд взрывов, в результате чего ранения получили по меньшей мере 17 человек.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
"По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрывов", - сообщил корреспондент информагентства.
Отмечается, что взрывчатка сработала в различных районах Багдада. Было приведено в действие 7 взрывных устройств.
На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.
Ранее сообщалось, что в центре пакистанского города Кетта (провинция Белуджистан) террорист-смертник подорвал себя вблизи места, где проводился митинг исламистов, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.