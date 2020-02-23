Пакистан сообщил о закрытии границы с Ираном

Новости мира:Опасный вирус: Пакистан временно закрыл границу с Ираном.

Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за опасений распространения коронавируса из этой страны, где число жертв возросло до восьми.

Об этом сообщает издание Gulf Today.

«Да, мы закрыли границу», - сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Мир Зяулла Лангоат в выступлении на ТВ.

Правительство Белуджистана также объявило чрезвычайную ситуацию и запретило поездки паломников из Пакистана в Иран автомобильным транспортом.

Департамент здравоохранения провинции создал центр по чрезвычайным ситуациям, пункт контроля в пограничном городе Тафтан.

Белуджистан - это провинция на юго-западе Пакистана, также часть одноименной исторической области на северном побережье Индийского океана, которая территориально охватывает часть территорий Афганистана, Ирана и Пакистана.

Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса сегодня Турция закрыла границу с Ираном.