В Израиле зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Новости мира:Второй израильтянин дал положительный результат теста на коронавирус.

В Израиле коронавирусом заболел человек, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Медицинского центра "Шиба".

"Второй израильтянин, который вернулся в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess в пятницу, дал положительный результат теста на вирус в воскресенье", - говорится в сообщении.

Заболевший пребывает на карантине в больнице.

В медицинском центре заявили, что он не заразился вирусом в Израиле.

Напомним: 21 февраля сообщалось, что у другого гражданина Израиля, эвакуированного из круизного лайнера Diamond Princess, зафиксировали коронавирус COVID-19.

11 из 15 израильтян с лайнера Diamond Princess в Японии прибыли в пятницу в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Сначала их должно быть 12, но в последний момент у одного из пассажиров была обнаружена положительная реакция на коронавирус. Он и еще трое других израильтян находятся в японских больницах.