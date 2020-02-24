Парламентские выборы в Иране: консерваторы получили все 30 мест от Тегерана

Новости мира:На выборах в парламент Ирана зафиксирована рекордно низкая явка.

Консервативные кандидаты получили все 30 мест в парламенте от столицы Тегерана, заявляют представители власти Ирана 23 февраля. Всего в парламенте Ирана 290 мест.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как передает государственный вещатель, больше всего голосов получил бывший мэр Тегерана Мохаммад Багер Калибаф. По предположениям, что именно Калибаф — командующий авиацией и член “Корпуса стражей исламской революции” — станет следующим спикером парламента Ирана.

Эти результаты разительно отличаются от голосования 2016 года, когда все 30 мест депутатов от столицы достались умеренным кандидатам.

В округах, где ни один кандидат не набрал 20% голосов, второй тур пройдет в апреле.

По данным явки, обнародованным 23 февраля, участие в выборах взяла рекордно низкое количество избирателей. Как заявил министр внутренних дел Абдульреза Фазли, на избирательные участки пришли 42,6% от тех, кто имеет право голосовать. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда Исламская революция привела к власти шаха в стране.

Фазли обвинил в низкой явке плохую погоду, катастрофу украинского “Боинга”, сбитого Тегераном, вспышка коронавируса и другие неблагоприятные условия.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи обвинил в низкой явке “враждебную пропаганду”.

Многие активисты в Иране, в том числе политические заключенные, призвали бойкотировать выборы из-за блокирования умеренных кандидатов и сторонников реформ от участия.

Министерство внутренних дел Ирана сообщало, что с предвыборной гонки сняли 9000 кандидатов.

В 2016 году блок реформистов и умеренных политиков получил 41% мандатов в парламенте, консерваторы имели 29%, еще 28% мест достались независимым кандидатам.