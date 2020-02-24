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Афганистан закрыл границы с Ираном

Афганистан закрыл границы с Ираном
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Афганистана временно прекратил любое сообщение с Ираном из-за коронавируса.

Правительство Афганистана временно прекратило воздушное и наземное сообщение с Ираном и приостановило импорт куриного мяса и яиц из этой страны из-за случая заражения коронавирусом и зафиксированных смертельных случаев.

Об этом сообщила Службы здравоохранения в Афганистане, информирует «Голос Америки».

"Сообщенные случаи (заражения коронавирусом — ред.) подтолкнули правительство Афганистана временно прекратить воздушное и наземное сообщение с Ираном и прекратить импорт курятины и яиц из соседней страны", - говорится в официальном заявлении.

Представитель министерства здравоохранения Афганистана в Кабуле Вахедулла Майар заявил, что три человека были изолированы в провинциальном центре Герат. Также образцы крови трех афганцев были доставлены в столичную лабораторию для тестирования на заражение коронавирусом.

Напомним: ранее Пакистан и Турция временно закрыли границу с Ираном из-за опасений распространения коронавирус из этой страны, где количество жертв возросло до восьми.

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Афганистан, Иран, Граница, Коронавирус.
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