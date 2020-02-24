Израиль нанес авиудары по сектору Газа и Сирии в ответ на ракетный обстрел

Новости мира:Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа и югу Сирии, палестинская сторона сообщает о четырех раненых.

ВВС Израиля вечером в воскресенье, 23 февраля, нанесли удары по целям в секторе Газа и в Сирии.

Как сообщает DW, были поражены позиции палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", сообщили представители израильского военного командования.

По данным палестинской стороны, в результате авиаударов были ранены четыре человека в секторе Газа. На территории Сирии, где также действует "Исламский джихад", удары пришлись по целям южнее Дамаска, где около полуночи были слышны взрывы.

Сообщение о ракетном ударе, который стал причиной действий Израиля. Фото: Twitter/ Israel Defense Forces

Израильская атака была ответом на ракетный обстрел со стороны радикалов. В сторону Израиля было выпущено не менее 20 ракет, половина из них была сбита системой ПВО "Железный купол", остальные упали в безлюдной местности.

Скриншот: Twitter/ Israel Defense Forces

В населенных пунктах на юге Израиля, а также в городе Ашкелоне были слышны сирены воздушной тревоги.

Напомним, обострение конфликта между Израилем и "Исламским джихадом" произошло после того, как израильские солдаты застрелили члена боевого крыла палестинской организации на границе с сектором Газа. По данным израильских военных, тот намеревался заложить взрывное устройство. Тело убитого было отвезено на израильскую территорию при помощи бульдозера.