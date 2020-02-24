Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"

Новости мира:Нетяньяху пригрозил военной операцией в Газе, которая "может стать войной".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что в случае продолжения ракетных обстрелов палестинцами Израиль готов начать военную операцию с целью восстановления порядка.

Об этом сообщает JTA.

"Если они не прекратят стрелять полностью, и я не имею в виду в течение дня-двух, а в целом, если не будет полного прекращения обстрелов, мы будем вынуждены включить план осуществления масштабной операции, который мы подготовили", - заявил Нетаньяху в понедельник.

Нетаньяху добавил: "Операция может стать войной, это последний вариант. Я не спешу с этим. Я знаю, какую цену за это платят наши военные и семьи погибших".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающий установление мира, расширение палестинских территорий и строительство туннеля между Западным берегом и сектором Газа. Мирный план положительно оценил израильский премьер Нетаньяху. Однако палестинская сторона до сих пор негативно высказывалась относительно подобных инициатив США и Израиля.