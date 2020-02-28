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Турция сообщила о гибели своих 22 военных в Идлибе

Турция сообщила о гибели своих 22 военных в Идлибе
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В сирийской провинции Идлиб погибли 22 турецких военных.

В результате атаки сил режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб погибли 22 военнослужащих Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган. По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил чиновник.

Также сообщается, что в связи с этими событиями турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности, которое продлилось порядка двух часов. По неофициальной информации, число погибших военных со стороны Турции превышает три десятка. Сообщается как минимум о 35 жертвах.

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Сирия, Турция, Военные, Идлиб.
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