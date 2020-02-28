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Канада призывает к прекращению огня в Идлибе

Канада призывает к прекращению огня в Идлибе
23:47 Пт, 28 Февраль 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада призывает к немедленному прекращению огня в сирийском Идлибе.

Канада призвала стороны конфликта в Сирии к немедленному прекращению огня, чтобы не подвергать гражданских опасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада призывает к немедленному прекращению огня в районе сирийского Идлиба и просит все стороны уважать человеческое достоинство и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к гражданским при необходимости", - сказал Шампань.

Он подчеркнул, что Канада решительно осуждает преднамеренные обстрелы гражданских, школ, медиков и лечебных учреждений, которые сейчас происходят в Идлибе. "Эти нападения на невинных гражданских, совершенные сирийским режимом, его сторонниками и иностранными помощниками, должны прекратиться", - заявил министр.

Шампань отметил, что Канада поддерживает недавний призыв Генсека ООН по поиску политического решения для прекращения гуманитарного кризиса. "Только согласованое гуманитарное решение может обеспечить длительное и мирное урегулирование сирийского конфликта", - подытожил глава МИД.

Напоминаем, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в Идлибе. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и России погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

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Сирия, Канада, Идлиб.
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