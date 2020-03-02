В "зеленой зоне" Багдада вновь разорвалось несколько ракет

Новости мира:Недалеко от правительственного квартала Багдада упало несколько ракет.

В ночь на понедельник, 2 марта, "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу.

О падении двух ракет сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

По словам собеседника телеканала, ракеты упали в центральной части столицы, недалеко от правительственного квартала, в котором находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним: ранее в январе по "зеленой зоне" было выпущено пять ракет, три из которых упали непосредственно на территории посольства США.

"Зеленая зона" Багдада − хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака − регулярно подвергается ракетным обстрелам.