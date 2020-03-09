В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых

Новости мира:В Сирии у бензовоза отказали тормоза и он протаранил несколько пассажирских автобусов и автомобилей.

В результате автокатастрофы с участием бензовоза и двух автобусов в Сирии погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Об этом информирует сирийское агентство САНА.

«На трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад 32 человека погибли и еще 77 получили ранения в результате столкновения бензовоза с пассажирскими автобусами и автомобилями», говорится в сообщении.

Как отмечается со ссылкой на министр внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна, причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Его водитель потерял контроль над управлением, врезался в два пассажирских автобуса и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Все раненые доставлены в больницы Дамаска.

Министр добавил, что после расчистки трассы движение транспорта было возобновлено.