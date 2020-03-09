Коронавирусная "напасть": В Иране зафиксировали десятки новых смертей об болезни

Число летальных случаев в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Иране возросло до 237.
Об этом сообщает агенстсво AFP.
"Иран сообщает о 43 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего число жертв достигло 237", — пишет агентство.
На прошлой неделе число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 2922, зафиксировано 92 летальных исхода.
Как сообщалось ранее, в Украине лабораторно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. В течение 8 марта сообщение о подозрениях на COVID-19 не поступали.