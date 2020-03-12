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Ирак возобновил закупки курятины из Украины

Ирак возобновил закупки курятины из Украины
15:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Ираке сняли ограничения на закупки курятины из Украины.

По результатам работы Госпродпотребслужбы и учитывая отчет, поданный во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ), Компетентный орган Ирака снял ограничения по Украине относительно гриппа птицы.

Об этом говорится в официальном письме Главного государственного инспектора Ирака, что поступило в адрес Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось, Европейская Комиссия приняла решение о внесении Украины в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы, которое вступило в силу 7 марта 2020 года. 

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Таким образом Европейская Комиссия отменила ограничения на сертификацию продукции птицеводства для экспорта в страны-члены ЕС по всей территории Украины, а это значит, что с 07.03.2020 экспорт курятины в страны ЕС восстановлен.

"Этому решению предшествовала кропотливая ежедневная работа по принятию мер, предусмотренных инструкцией по профилактике гриппа птицы и главное предупреждение о его возникновении и распространении, интенсивные переговорные процессы и постоянная коммуникация Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Госпродпотребслужбы и Представительства Украины в ЕС с членами европейской Комиссии", - сообщили в Госпродпотребслужбе. 

Добавим, что в перечне отечественных производителей мяса птицы, которые восстановили экспорт продукта в ЕС - крупнейший производитель и экспортер курятины, компания МХП (Наша Ряба).

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Украина, Ирак, Курятина, Потребление, Госпродпотребслужба.
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