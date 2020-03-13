США нанесли ответные удары по базам проиранских боевиков в Ираке

Новости мира:США нанесли удары по объектам Катаиб Хезболла на территории Ирака.

Американские силы в Ираке нанесли удары по нескольким объектам Катаиб Хезболла в ответ на массированный ракетный обстрел накануне коалиционных сил на севере Багдада.

Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона, распространенном в ночь на пятницу.

"Сегодня ужина Соединенные Штаты осуществили высокоточные удары в целях обороны по объектам Катаиб Хезболла на территории Ирака. Эти удары были направлены по пяти складах с оружием, чтобы значительно уменьшить способность противника атаковать в будущем коалиционные силы", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Пентагоне, на этих складах размещалось, в том числе, вооружения, которое уже использовались для нападений на силы США и коалиции.

При этом, в оборонном ведомстве США подчеркнули, что удары "имели оборонительный характер и были пропорциональными в ответ на угрозу, которую создавали поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы".

Напоминаем, накануне база коалиционных сил Таджи на севере от Багдада подверглась массированному ракетному обстрелу. В результате погибли двое американских военнослужащих и один британец, еще 12 человек получили ранения, согласно официальным источникам.