Иран восстанавливает работу предприятий "низкого уровня риска"

Новости мира:В Иране возобновлена экономическая деятельность с "низким уровнем риска".

Президент Ирана Рухани призвал иранцев соблюдать протоколы министерства здравоохранения по защите от новой волны коронавируса, и заявил о возобновлении экономической деятельности с "низким уровнем риска" в большей части страны.

Об этом сообщает агентство IRNA.

"Президент Ирана Рухани заявил, что, согласно данным министерства здравоохранения, план социального дистанцирования будет реализовываться поэтапно, а возобновление экономической деятельности с низким уровнем риска не противоречит соблюдению протоколов по охране здоровья", - говорится в сообщении.

Важным в новом плане социального дистанцирования является то, что он базируется на образе жизни населения Ирана и в то же время он совместим с принципами Всемирной организации здравоохранения, сказал Рухани.

Ранее Рухани ссылаясь на научные и медицинские исследования в борьбе с коронавирусом, заявил, что Иран вскоре станет самодостаточным в процессе производства тестовых наборов по выявлению болезни COVID-19.

Президент Ирана также заявил, что Иран станет самодостаточным в производстве масок для лица, а также устройств искусственной вентиляции легких.