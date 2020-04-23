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Карантин: на время Рамадана в Египте продлевают комендантский час

Карантин: на время Рамадана в Египте продлевают комендантский час
23:28 Чт, 23 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Египте продлевают действие комендантского часа на время Рамадана.

Власти Египта приняли решение продлить действие комендантского часа, введенного для борьбы с распространением нового типа коронавируса, на месяц священного для мусульман месяца Рамадан.

"Частичный комендантский час останется в силе, он будет действовать с 21:00 завтрашнего дня до 06:00 утра. Эта мера будет действовать до конца Рамадана", - приводят арабские СМИ слова премьера Египта Мустафы Мадбули.

В Египте ввели комендантский час 25 марта. Изначально он начинался с 19:00, однако в апреле эту меры немного ослабели. Он стал действовать с 20:00.

Рестораны в Египте закрыты, возможны только доставка и еда на вынос. Во время Рамадана магазины в стране будут открыты до 17:00.

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Ожидается также, что со следующей недели в Египте начнут возобновлять работу госучреждения.

Согласно данным Минздрава Египта, с начала распространения коронавируса в стране зарегистрировано 3,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 276 из них имели летальный исход.

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В четверг с заходом солнца (около восьми часов вечера) у мусульман начался священный месяц Рамадан. Окончание Рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он придется на 24 мая.

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Египет, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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