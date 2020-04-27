В Саудоской Аравии ослабили карантинные меры

Новости мира:Власти Саудовской Аравии решили смягчить карантинные меры.

Власти Саудовской Аравии смягчили карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса, и сократили комендантский час во всех городах, кроме Мекки.

Об этом сообщает SPA.

"С воскресенья, 26 апреля, до среды, 13 мая, отменяется режим комендантского часа в период с 9:00 до 17:00 во всех регионах Королевства Саудовская Аравия. В то же время круглосуточный комендантский час сохраняется в Мекке", - гласит один из указов короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Кроме того, с 29 апреля смогут вновь приступить к работе торговые центры, заведения розничной и оптовой торговли, а также строительные предприятия.

При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские остаются закрытыми.

По состоянию на вечер 26 апреля в Саудовской Аравии зафиксировано 17 522 случаев коронавируса, в том числе 139 летальных.