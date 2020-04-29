Десятки погибших: в Сирии взорвалась нефтяная цистерна

Новости мира:В Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, более 40 человек погибли.

Более 40 человек, включая 11 детей, погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Скорее всего произошла террористическая атака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Министерство обороны Турции сообщило, что по меньшей мере 40 мирных жителей, в том числе 11 детей, погибли во вторник в результате террористической атаки на северо-западе Сирии", - пишут в издании.

Также сообщается, что по меньшей мере 47 человек были ранены в результате взрыва.

المنطقة (الامنة) التركية ؛ الجحيم في عفرين المحتلة..

Li Efrînê agirê cehenemê pic.twitter.com/kBbiKyaQ42 — Farhad Shami (@farhad_shami) April 28, 2020

لحظة وقوع الانفجار في عفرين Dema teqîna li Efrîn pêkhat

Afrin'deki patlama anı pic.twitter.com/6zafQ0graE — Haki Serhed (@101Haki) April 28, 2020

Стоит отметить, что в сирийских и турецких СМИ сообщают, что атака могла быть нацелена на заправочную станцию, чтобы придать максимальное влияние, а за атакой могли стоять боевики сирийских курдов.