Десятки погибших: в Сирии взорвалась нефтяная цистерна

Более 40 человек, включая 11 детей, погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Скорее всего произошла террористическая атака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Министерство обороны Турции сообщило, что по меньшей мере 40 мирных жителей, в том числе 11 детей, погибли во вторник в результате террористической атаки на северо-западе Сирии", - пишут в издании.
Также сообщается, что по меньшей мере 47 человек были ранены в результате взрыва.
المنطقة (الامنة) التركية ؛ الجحيم في عفرين المحتلة..
Li Efrînê agirê cehenemê pic.twitter.com/kBbiKyaQ42
— Farhad Shami (@farhad_shami) April 28, 2020
لحظة وقوع الانفجار في عفرين
Dema teqîna li Efrîn pêkhat
Afrin'deki patlama anı pic.twitter.com/6zafQ0graE
— Haki Serhed (@101Haki) April 28, 2020
Стоит отметить, что в сирийских и турецких СМИ сообщают, что атака могла быть нацелена на заправочную станцию, чтобы придать максимальное влияние, а за атакой могли стоять боевики сирийских курдов.