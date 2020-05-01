Коронавирус в Иране: за сутки выявлено более тысячи новых случаев инфицирования

Новости мира:Около трех тысяч зараженных коронавирусом в Иране находятся в тяжелом состоянии.

В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 95 тыс.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, сообщает государственное информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

"За последние сутки выявлены 1 тыс. 6 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 95 тыс. 646 человек",- сказал он.

Джаханпур отметил, что за последние сутки, умерли 63 человека. Всего в Иране умерли уже 6 тыс. 91 человек.

По его словам, всего излечились от COVID-19 76 тыс. 319 человек.

"2 тыс. 899 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Джаханпур.