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Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах

Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:Ранее Тегеран уже снял запрет на междугородние путешествия в стране и открыл торговые центры.

С 4 мая в 132-х округах Ирана в рамках ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, для посещений вновь будут открытыми мечети.

Об этом в воскресенье, 3 мая, во время заседания правительственного кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил президент страны Хасан Роухани, сообщает Deutsche Welle.

Во время выступления Роухани отметил, что сохранение социальной дистанции важнее коллективной молитвы, и добавил, что смягчение ограничений должно происходить с соблюдением мер безопасности. По словам президента Ирана, ислам учит, что забота о собственной безопасности является обязательной, в то время как молитву в мечетях он лишь рекомендует.

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Этим шагом власти Ирана продолжили ослабление ограничений, введенных в середине марта для сдерживания распространения коронавируса в стране. Ранее Тегеран уже снял запрет на междугородние путешествия в стране и открыл торговые центры.

Мечети будут открыты в около трети округов страны, которая одной из первых в мире пострадала от пандемии COVID-19. Власти считают, что эти так называемые "белые" округа уже можно считать относительно свободными от коронавируса.

В то же время Роухани анонсировал возможность открытия школ в упомянутых округах с 16 мая при условии, если эпидемиологическая ситуация в них будет оставаться стабильной.

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Министерство здравоохранения Ирана поделило страну на "белые", "желтые" и "красные" зоны в зависимости от количества инфицирований SARS-CoV-2 и летальных случаев, вызванных COVID-19.

Согласно данным ведомства, обнародованным накануне, в стране наблюдается постепенное уменьшение количества новых заражений коронавирусом. За время эпидемии, по данным властей Ирана, подтверждено 96448 случаев COVID-19, 6156 летальных. Впрочем, обозреватели ставят под сомнение официальную иранскую статистику распространения коронавируса в стране.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 марта в мире зафиксировано свыше 3,4 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более миллиона пациентов выздоровели, умерли почти 244 тысячи.

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Иран, Карантин, Коронавирус.
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