Израиль нанес авиаудар по иранским боевикам в Сирии: не менее 14 погибших

Новости мира:Израильская авиация уничтожила по меньшей мере 14 иранских боевиков в Сирии.

В результате авиаудара, нанесенного Израилем, на востоке Сирии погибли 14 иранских и иракских боевиков.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"В результате авиаудара, якобы нанесенного израильскими военными на востоке Сирии, погибли по меньшей мере 14 иранских боевиков и их союзников", - говорится в сообщении.

По данным сирийского отделения Human Rights, все погибшие при обстреле баз в регионе Дейр Эззор были гражданами Ирана и Ирака.

Ожидается, что количество погибших будет расти, поскольку несколько раненых в результате авиаудара находятся в критическом состоянии.