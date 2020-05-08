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В Иране случилось мощное землетрясение, есть погибший и раненые

В Иране случилось мощное землетрясение, есть погибший и раненые
02:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.

В провинции Тегеран в Иране в ночь на пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1. Как минимум один человек погиб и еще шесть пострадали.

Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Жертва и раненый обнаружены в районе Демавенд. 60-летний местный житель погиб от травмы головы.

Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен.

В районе бедствия развернуты более 100 спасательных пунктов.

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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Иран, Землетрясение, Магнитуда.
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