Ракетный удар: аэропорт в столице Ливии пострадал от обстрела (Фото)

Новости мира:После ракетных ударов по международному аэропорту Триполи в субботу были повреждены пассажирские самолеты и заправочные баки.

В результате ракетных ударов по международному аэропорту Триполи в субботу были повреждены пассажирские самолеты и заправочные баки, погибли шесть человек и еще десятки людей ранены.

Об этом сообщает Al Arabia.

"Шесть человек были убиты и десятки людей ранены в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бесприцельный обстрел аэропорта Триполи, произведенный войсками генерала Халифа Хафтара в субботу, повредил топливные баки и привел к повреждению пассажирских самолетов. В Министерстве внутренних дел заявили, что выпущено было около 80 ракет.

قصف قوات حفتر للطائرات وخزانات الوقود ومرافق مطار معيتيقة الدولي. pic.twitter.com/FRQtTBwlUP — ليبيا الخبر (@LibyaAlKhabar) May 9, 2020

Министерство транспорта Ливии также сообщило, что один из поврежденных самолетов готовился вылететь в Испанию, чтобы вернуть ливийцев, оказавшихся заблокированными в Европе из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.